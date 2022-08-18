Alexander Acha sorprende con impactante declaración tras terminar La Academia.

Alexander Acha, quien fungió como director de La Academia en su aniversario de 20 años, rompió el silencio para Venga La Alegría sobre su pasado y algunos detalles de su infancia.

El intérprete de Te Amo sorprende al revelar que su papá Emmanuel estuvo ausente en algunos momentos, pero afortunadamente retomaron el tiempo perdido años después.

"Viajaba mucho. Yo me acuerdo que de pronto si lo extrañaba mucho porque estaba mucho tiempo fuera, pero luego la vida nos dio oportunidades para poder recompensar todo esto. Mi papá hubo un tiempo en que le bajó un poco al ritmo de su carrera y tuvimos esa oportunidad de rellenar los especios que se fueron haciendo con el tiempo", dijo a este programa.

Sin embargo, Alexander reconoce que él es un papá muy presente y amante de compartir inolvidables momentos junto a sus dos hijos.

"Me gusta estar en casa y ser un papá presente. Yo creo que de los 0 a los 6 años es la edad más delicada, ¿no? Mi hijo va a cumplir 7, mi hijita va a cumplir 5 años... estamos entrando en un momento donde son un poquito más independientes y fuertes", declaró.

Además de la música, Alexander es amante de pasar tiempo junto a sus seres queridos: "Nosotros somos una familia muy unida. Estoy con muchas propuestas, novedades, buenas noticias... en este 2022 he sido muy bendecido y no tengo más que agradecer a Dios", contó.

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Alexander Acha hizo un gran papel como director de La Academia

Alexander Acha culminó su participación como director de La Academia la semana pasada, apoyando a los finalistas Nelson, Rubí, Mar, Andrés y Cesia para la Gran Final. La Leona de Honduras se convirtió en la absoluta ganadora de esta generación.

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