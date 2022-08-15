VIDEO: Alexander Acha les hizo un tierno regalo a los finalistas de La Academia.

Alexander Acha, nuestro querido director de La Academia, sorprendió a los finalistas Rubí, Mar, Nelson, Andrés y Cesia con un regalo para sellar su participación en nuestro reality show.

Se trata de un teclado con el que los alumnos podrán crear música y continuar con sus sueños de convertirse en unas verdaderas estrellas en la industria musical.

"Queridos alumnos, un regalo con todo mi cariño… me despido con una sonrisa sincera y agradecida. Gracias por confiar en mí, por permitirme entrar en sus vidas, por su disciplina y esfuerzo", escribió el director en sus redes sociales, en donde también publicó un video de los finalistas recibiendo este tierno detalle.

Los finalistas quedaron con la boca abierta y recibieron el obsequido de Alexander con una sonrisa de oreja a oreja: "Les regalo estos teclados para que los acompañen en su caminar y sigan creciendo musicalmente", escribió el cantante en su post.

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Alexander Acha les da un último consejo a los alumnos de La Academia

Y como era de esperarse, Alexander Acha les brindó un último consejo a los finalistas de La Academia, palabras que quedaron inmortalizadas en las redes sociales.

"Les deseo muchísimo éxito en sus carreras, pero recuerden que el verdadero éxito no es sólo triunfar en lo profesional, sino en todos los aspectos y ámbitos de la vida", escribió.

Traten cada día de ser mejores personas porque ese es el verdadero sentido de la vida

Por si fuera poco, Alexander Acha invitó a Rubí, Mar, Nelson, Andrés y Cesia a perseguir sus sueños tras su exitosa participación en nuestro reality show.

"Amen siempre con todas sus fuerzas y déjense amar con libertad, sobre todo por el Dios vivo, que siempre está buscando el encuentro a solas con nosotros para escucharnos y hablarnos. ¡Cuenten conmigo y siempre hacia adelante!", concluyó el director de La Academia en su aniversario de 20 años.

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