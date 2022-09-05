La Academia: Así abrió Mar los conciertos de Carlos Vives. (VIDEO)

Mar, quien quedó en tercer lugar en nuestro programa La Academia, abrió los conciertos del cantante Carlos Vives en Quito y Guayaquil, Ecuador.

A tráves de su cuenta de Instagram, la ecuatoriana publicó fotos y videos desde el escenario, luciendo un look de dos piezas en colores rojo y negro.

Por si fuera poco, Mar también publicó una foto junto a Carlos Vives tras participar en uno de los espectáculos más importantes de su carrera artística.

"¡Que showsazo nos pegamos! La pasé increíble abriendo los conciertos de Carlos Vives en Quito y Guayaquil", escribió la exparticipante de La Academia en una publicación que ganó miles de 'Me Gusta' y reacciones en la caja de comentarios.

"El inicio de grandes proyectos internacionales", "Estamos orgullosos" y "Toda una artista de verdad", fueron algunos comentarios que escribieron los usuarios de las redes sociales.

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Mar de La Academia brilla en concierto de Carlos Vives

Carlos Vives también fue uno de los más emocionados por presentarse en Ecuador, por lo que dedicó un mensaje a todos sus fans a tráves de sus plataformas digitales: "Mi gente de Quito, que recarga de energía, que alegría, quedan certificados como 'masters en parranda'. Siempre gracias por su cariño, los quiero".

Por su parte, Mar cantó el sencillo Déjame Ir en un momento que hizo corear y saltar al público ecuatoriano. La exalumna de La Academia también se dijo feliz por cantar junto al intérprete de Robarte un beso, La Bicicleta, Nota de amor y más.

"Esto es lo que quiero hacer por el resto de mi vida", escribió debajo de una galería de fotos en su cuenta de Instagram.

Los alumnos de La Academia continúan promocionando sus sencillos, pues recordemos que Cesia también tuvo la oportunidad de cantar Me Rehúso junto a Danny Ocean en Honduras.

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