VIDEO: Cesia cantó ‘Me Rehúso’ con Danny Ocean arriba del escenario.

Cesia, ganadora de nuestro programa La Academia, vivió una noche maravillosa tras subir al escenario con Danny Ocean a cantar Me Rehúso.

Los críticos están de pie con la interpretación “La Leona de Honduras”

Danny Ocean ofreció un concierto en Honduras, país natal de la querida participante de nuestro reality show. El cantante venezolano invitó a Cesia para cantar Me Rehúso, éxito que tomó la cantante para realizar un cover y convertirlo en su primer sencillo.

"La chica hizo un gran trabajo. Quiero invitarla a cantar esta canción conmigo", expresó Danny Ocean arriba del escenario, mientras que Cesia se unió al espectáculo para interpretar el tema musical.

Danny y Cesia fundieron sus voces en un momento que incluso fue coreado por todos los asistentes. Al ritmo de "Dime cómo le explico a mi destino que ya no estás ahí" y "Dime cómo haré para desprenderme de este frenesí", La Leona de Honduras vivió un concierto único.

Te puede interesar: Cesia se convirtió en la ganadora de La Academia

Cesia y Danny Ocean cantan juntos en Honduras

Cesia se convirtió en la ganadora absoluta de La Academia en su aniversario de 20 años, dejando a Andrés con el segundo puesto y a Mar con el tercer lugar. La Leona de Honduras abrazó los consejos de nuestros críticos Lolita Cortés, Horacio Villalobos, Ana Bárbara y Arturo López Gavito.

Luego de su participación en La Academia, la hondureña tuvo la oportunidad de grabar su primer sencillo y darlo a conocer entre todos sus fanáticos. Se trata de Me Rehúso, tema de Danny Ocean muy popular en el 2016.

Andresse también lanzó el sencillo Antes y Mar el tema Déjame Ir, cuyo éxito se ha visto reflejado en todas las plataformas digitales.

Por su parte, Cesia continúa cosechando logros, pues su reciente invitación al concierto de Danny Ocean marcó un antes y despúes: "Para mí es un gran honor y estoy súper emocionada", dijo a las cámaras de TV AZTECA.

También te puede interesar: La Academia: Cesia fue recibida por la presidenta de Honduras.