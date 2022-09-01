La Academia: Cesia fue recibida por la presidenta de Honduras.

Luego de cumplir uno de sus grandes sueños al ganar La Academia, Cesia regresó hace unos días a Honduras en donde fue recibida por miles de fans, pero ayer fue a hacer una visita muy especial en su país.

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La representante de Honduras en La Academia fue recibida por la primera mujer presidenta de su país, la mandataria Xiomara Castro.

Después de varias semanas de que se coronará como la ganadora, la presidenta de Honduras se pronunció por su primer lugar en la décimo tercera generación de La Academia.

Mujeres hondureñas haciendo historia

Días después de su triunfo, lanzó su primer cover con el tema “Me rehúso” y ha estado haciendo gira de medios para seguir promocionando su carrera profesional dentro de la música.

Cesia visitó a la primera mujer presidenta de Honduras.

Dentro de los miles de triunfos que ha tenido Cesia, ayer se reunió con Xiomara Castro, quien es la primera mujer en ser presidenta de Honduras, por lo que ambas se pronunciaron a favor de las mujeres.

EL TIEMPO DE LAS MUJERES HA LLEGADO! Gracias por este gran honor mi querida presidenta @xiomaracastroz la amo y la admiro estoy agradecida de todo el apoyo y sus palabras de aliento, gracias a mi país hermoso también por hacer esto realidad, seguiré trabajando para poner en alto el nombre de Honduras que galardones tan hermosos

En su reunión con la mandataria de Honduras, Cesia se tomó la libertad de demostrarle su gran talento a la presidenta, por lo que le cantó el tema ‘Sabor A Mí’.

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Además del momento que vivió junto a la presidenta, Cesia recibió un reconocimiento por parte de la mandataria, mismo que la llamada ‘Leona de Honduras’ compartió en sus redes sociales.