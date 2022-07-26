¿Qué pasó con nuestros alumnos de La Academia?

Nuestros alumnos de La Academia han demostrado que quieren convertirse en las próximas promesas musicales de México, razón por la que se han ganado el corazón del público con su disciplina y energía en el escenario.

Sin embargo, los alumnos fueron llevados a una valoración médica y como medida preventiva se les aplicaron pruebas PCR para descartar cuadros de COVID-19: Santiago, Nelson, Eduardo y Andrés se encuentran negativos aunque presentan un cuadro de deshidratación.

Todos ellos durmieron en el hospital y esperan ser dados de alta esta tarde para regresar a la casa de La Academia.

Aún no se cuenta con los resultados de la prueba PCR de Cesia y Mar, quienes se encuentran en la casa de La Academia con los cuidados necesarios.

Cabe mencionar que la producción de La Academia tiene comunicación continua y puntual con los familiares de todos los alumnos, manteniéndolos al tanto del estado de salud de los académicos.

Otros aspectos importantes a mencionar es que la casa de La Academia fue santizada el día de ayer, además de que se encuentran suspendidas las actividades hasta nuevo aviso.

Nuestro equipo de docentes y miembros de producción también se sometieron a pruebas de PCR, además de que la transmisión en vivo de La Academia está pausada hasta nuevo aviso.

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Rubí da positivo a COVID-19

La prueba PCR de Rubí dio resultado positivo a COVID-19; sin embargo, ella está bien y se encuentra aislada. La participante está siendo atendida por especialistas médicos para reincorporarse lo más pronto posible a sus clases.

Las únicas fuentes oficiales de lo que sucede en La Academia y con los alumnos son nuestras plataformas digitales oficiales, así como lo que se informe en los programas de TV Azteca y sus redes sociales.

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