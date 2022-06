VIDEO: La Academia rompe la cuarta pared por primera vez.

Ángel Aponte y Laura Suárez, productores de La Academia, rompieron la cuarta pared por primera vez en la historia de nuestro reality show.

El director Alexander Acha asignó las canciones para La Academia 2022.

Luego de algunos incidentes en la cena de ayer, nuestros productores platicaron con los alumnos y reforzaron los valores de La Academia.

“El equipo de producción es invisible, pero ha ocurrido una situación extrema, así que hemos decidido romper la cuarta pared y hacer algo que nunca habíamos hecho. Nosotros representamos a una producción de más 200 personas que están muy orgullosas de lo que están haciendo”, dijo Aponte al alumnado.

También se anunciaron las medidas de La Academia para salvaguardar la protección de los alumnos y alumnas.

“Se tomaron medidas inmediatamente: la empresa que se encarga de sus alimentos fue removida de sus responsabilidades dentro de la producción. Este tipo de incidentes no los permitimos y no los vamos a permitir. Es algo que no nos tomamos a la ligera”, declaró el productor.

¿Cuándo es la primera noche de expulsión de La Academia? Alexander Acha anunció a los alumnos que este sábado y domingo habrá expulsión en La Academia.

La Academia refuerza sus valores

Ángel Aponte platicó con los alumnos, recordándoles que La Academia es un proyecto repleto de compromiso y responsabilidad de todos los involucrados.

“Nunca rompemos la cuarta pared y espero que sea la última vez que lo hagamos. A todos los familiares que nos están viendo y que han puesto la confianza en nosotros, queremos asegurarles que estamos trabajando para que esto jamás se repita”, dijo.

Por su parte, Laura Suárez dedicó estas palabras a los participantes de nuestro reality show.

“Es una producción seria, nos lo tomamos muy en serio. En el grupo al que pertenecemos las cosas se hacen bien, se hacen de manera transparante y se hacen con valores. Ustedes están en el proyecto más importante y nosotros lo tomamos de manera seria”, dijo.

Nuestros queridos alumnos se quedaron disfrutando de una deliciosa pizza, además de que Ángel Aponte les deseo mucha suerte para el fin de semana de expulsión.

