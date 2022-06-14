La Academia: Este sábado y domingo habrá eliminado de nuestro reality.

El pasado domingo 12 de junio arrancó La Academia con la conducción de Yahir, así como el exigente panel de críticos conformado por Horacio Villalobos, Ana Bárbara, Arturo López Gavito y Lolita Cortés.

El escenario se engalanó con las presentaciones de los alumnos, quienes se enfrentaron a las críticas y recomendaciones del panel.

Roberto Poot fue el joven que no pudo ingresar a la casa de La Academia con sus compañeros, aunque dos eliminados más saldrán de nuestro reality este sábado y domingo.

Fue en nuestro programa Venga la Alegría de esta mañana, cuando Horacio Villalobos habló de la conversación que tuvo con Alexander Acha, director de La Academia.

"Acabo de hablar con Alexander Acha, director de La Academia, y les tengo una noticia muy fuerte. Noticia de última hora: el sábado va a ser el segundo concierto de La Academia con eliminación y el domingo será la tercera gala con eliminación", dijo Horacitu esta mañana en VLA.

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Los alumnos de La Academia se enfrentarán a grandes retos

Todos los alumnos de La Academia se encuentran en La Semana Militar, donde están poniendo a prueba su disciplina desde la mañana hasta la hora de dormir.

Todos los participantes buscan mantener su lugar en el reality show de canto más importante de México, por lo que se encuentran ensayando para los próximos conciertos.

Y quien tiene que poner su máximo esfuerzo para demostrar que merece un lugar en La Academia es Rubí Ibarra, joven viral por su fiesta de 15 años en la comunidad La Joya de San Luis Potosí.

En el estreno de La Academia, Horacio Villalobos invitó a la joven a no hacer caso de las críticas en las redes sociales.

"Rubí, si vas a acabar con la terapeuta, este no es tu camino, te lo aviso, porque si vas a requerir terapeuta cada que subas al escenario, hay que tener un gran corazón y piel de elefante… el miedo lo sentimos todos, pero detrás del miedo hay muchas cosas", dijo.

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