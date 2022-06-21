La Academia: Papá de Rubí deja a todos helados tras revelar secreto.

Rubí es una de las participantes que no para de sorprender al panel de críticos, luego de demostrar que sí tiene talento para el canto.

Lolita Cortés ha sido una de las más contundentes respecto a la participación de Rubí en nuestro reality show, pues aprovecha para hacerle ver sus aciertos y errores.

Pese a todo, la joven ha confesado que su deseo no es generar polémica dentro de la competencia y que tampoco quiere ser comparada con Jolette.

Fue en una entrevista en nuestra cuenta de TikTok de La Academia, donde Rubí Ibarra impresionó a todos con la claridad de su objetivo dentro del reality.

"Yo no vengo aquí a causar polémica ni nada por el estilo. Quiero aprender y por eso me estoy esforzando", mencionó.

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¿Quiénes fueron las eliminadas de La Academia? Esmeralda y Alejandra se despidieron de La Academia el pasado fin de semana.

Papá de Rubí impacta con secreto de su hija

El pasado fin de semana, todos los alumnos de La Academia vivieron tensos momentos tras la eliminación de Esmeralda y de Alejandra.

En uno de los intermedios del programa, el papá de Rubí aprovechó el espacio para revelar que su hija le ocultó su audición para La Academia.

Crescencio Ibarra, padre de la joven, aseguró que Rubí estuvo acompañada de su madre y que ambas ocultaron el secreto.

"Se lo ocultamos porque no sabíamos si iba a lograr entrar”, dijo la madre de familia ante las cámaras de La Academia.

Rubí ha tenido buenos y malos momentos dentro del programa, pero también dejó a todos con la boca abierta tras cantar Bésame Mucho en el escenario.

Fue el pasado fin de semana, cuando Rubí cantó con Esmeralda y Mar frente a los críticos, cuyas observaciones sirvieron para hacer mejores intérpretes a las alumnas.

Rubí se convirtió en un personaje viral de 2016, pues su fiesta en la comunidad La Joya de San Luis Potosí dio vuelta por todas las redes sociales.

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