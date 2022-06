¿Rubí es la nueva Jolette de La Academia? Así respondió la joven.

En una entrevista para nuestra cuenta de TikTok de La Academia, Rubí abrió su corazón sobre su participación en nuestro reality show y sus polémicas.

Rubí Ibarra García, la protagonista de uno de los fenómenos virales más importantes de los últimos años, vino al programa para contarnos toda la experiencia de su gran fiesta de XV años.

La participante ha sido una de las más controversiales dentro de la competencia , pues ha recibido las contundentes críticas del panel de jueces.

Lo anterior ha llevado a que Rubí sea comparada con Jolette, quien en su momento tuvo tensos enfrentamientos con Lolita Cortés.

Sin embargo, la quinceañera viral niega que desee causar polémica al igual que Jolette.

“Para nada, sí se quién es Jolette, pero yo no vengo aquí a causar polémica ni nada por el estilo. Al contrario, quiero aprender, por eso me estoy esforzando, digo no soy la mejor, por eso estamos aquí en La Academia, justamente para aprender y nada que ver, ya sabía que algo así iban a decir”, dijo en TikTok.

Alumnos piensan que Rubí es la nueva Jolette

Por si fuera poco, no solo el público piensa que Rubí es la nueva Jolette, pues los académicos también han dado sus opiniones.

“Es que aquí me lo decían también los académicos: ‘Te van a comparar con Jolette’ y no, yo sí quiero aprender y todo eso”, reveló.

La participante de La Academia tampoco quiere crear controversia con los jueces, pues prefiere responder a las críticas de una manera inteligente y respetuosa durante los conciertos.

Cuando le pregunaron si su voz es mejor que la de Jolette, Rubí Ibarra respondió: “No me gusta compararme con las personas porque siento que cada persona es única”.

Rubí Ibarra se presentará en el próximo concierto con las canciones Bésame mucho y Mil y una noches, ya que quiere demostrar que merece seguir en La Academia. El sábado y domingo habrá expulsado, así que nadie quiere marcharse.

