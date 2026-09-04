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¡Olía feo por basura acumulada! El novio de Abril la acusa de cochina por tener sucia su casa

Desde la primera vez que el ex de Abril entró a su casa, la tachó de cochina porque su casa olía feo y tenía basura acumulada. ¿Realmente Abril será cochina?

Según el ex de Abril, la dejó por cochina pues él es muy pulcro; Abril revela que él iba a su casa criticarla y a tirar sus cosas, pues según él estaban sucias e inservibles. Abril y su ex se conocieron por redes sociales y, tres semanas después, Abril lo llevó a su casa porque le gustaba mucho; desde ese momento, el novio de Abril notó la falta de higiene en su casa, aunque ella niega rotundamente ser una cochina.

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