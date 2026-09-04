¡Olía feo por basura acumulada! El novio de Abril la acusa de cochina por tener sucia su casa

Según el ex de Abril, la dejó por cochina pues él es muy pulcro; Abril revela que él iba a su casa criticarla y a tirar sus cosas, pues según él estaban sucias e inservibles. Abril y su ex se conocieron por redes sociales y, tres semanas después, Abril lo llevó a su casa porque le gustaba mucho; desde ese momento, el novio de Abril notó la falta de higiene en su casa, aunque ella niega rotundamente ser una cochina.