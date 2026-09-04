¡Vive en la podredumbre! Mariano se alejó de su ex por cochina

Mariano asegura que su exnovia no es cochina, es lo que le sigue... ¡por eso salió corriendo de esa relación! Aunque Mariano acepta que ella se viste bien y huele rico, dice que vive en la podredumbre y lo comprobó cuando fue a su casa. Ahora, Mariano advierte que no quiere a una mujer sucia en su vida y no le importa que ella no acepte que terminó con ella. Mariano niega ser exigente, pero acepta que sí le gusta la limpieza. Mariano vive con su abuela y no hace la limpieza en su casa. ¿Debería criticar la higiene de su exnovia?