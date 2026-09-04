¡Quiere bisnietos! Yolanda quiere que su nieto salga con una jovencita pulcra

Yolanda, la abuela de Mariano, confiesa que la ex de Mariano no le gustaba para él, pues estaba muy grande. Revela que quiere que su nieto le de bisnietos y para ello, necesita a una jovencita muy pulcra. Yolanda advierte que le ha enseñado muy buenos modales a su nieto y nadie lo va a cambiar. Yolanda aconsejó a su nieto revisar el refrigerador de Abril para que se diera cuenta de cómo es ella en realidad.