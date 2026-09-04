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¡Lo patrocina su abuela! Claudia ventila que su ex vivía del dinero de su abuela

Claudia conoció en su cafetería a Mariano, quien se presentó como una persona solvente; eventualmente, Claudia notó que él vivía del dinero de su abuela.

Claudia entra a la clínica de emociones para explicar cómo fue que Mariano terminó viviendo durante meses en su casa. ¿Mariano se invitó solo? Claudia cuenta que conoció a Mariano en su cafetería; él llegó estrenando auto y eso la deslumbró. Eventualmente comenzaron a salir, pero él nunca entraba a casa de Claudia. Todo cambió cuando se dio cuenta que Mariano vivía patrocinado por su abuela.

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