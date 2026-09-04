¡Lo patrocina su abuela! Claudia ventila que su ex vivía del dinero de su abuela

Claudia entra a la clínica de emociones para explicar cómo fue que Mariano terminó viviendo durante meses en su casa. ¿Mariano se invitó solo? Claudia cuenta que conoció a Mariano en su cafetería; él llegó estrenando auto y eso la deslumbró. Eventualmente comenzaron a salir, pero él nunca entraba a casa de Claudia. Todo cambió cuando se dio cuenta que Mariano vivía patrocinado por su abuela.