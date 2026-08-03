Venga La Alegría | Programa 3 de agosto 2026 Parte 2 | Alicia Villarreal enfrenta demanda por 11 millones de pesos, el Sin Palabras se vivió al máximo y un acto de magia sorprendió a Leslie Gallardo
La parte 2 de Venga La Alegría del 3 de agosto del 2026 estuvo lleno de diversión con el Sin Palabras, lo mejor de Zona de Espectáculos y un intrépido truco mágico.
En medio de las acusaciones que enfrenta Alicia Villarreal sobre un despido justificado, su abogado explicó si realmente podría ser embargada hasta que pague 11 millones de pesos. La diversión fue cortesía de los conductores con el Sin Palabras y una sorpresiva revancha, preguntas sorpresas en “Sí/No” y la visita del mago Fellini, que llegó al foro de Venga La Alegría con un acto extremo para el que Leslie Gallardo se convirtió en la protagonista.