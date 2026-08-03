Venga La Alegría | Programa 3 de agosto 2026 Parte 1 | ¿José Eduardo Derbez se separa?; Maribel Guardia perdona a Arleth Terán y nueva polémica en MasterChef 24/7
Disfruta de la primera parte de Venga La Alegría de este 2 de agosto, con lo mejor de Zona de Espectáculos, la cocina con Ismael Zhu y todo el chismecito tras la gala de eliminación de MasterChef 24/7.
Este lunes 3 de agosto del 2026 el programa de Venga La Alegría tuvo mucha información de espectáculos y MasterChef 24/7. Después de años siendo “rivales de amores”, Maribel Guardia confesó que ya no le tiene rencor a Arleth Terán por la infidelidad de Joan Sebastian. También Victoria Ruffo habló de Paola Dalay, su nuera y contó que no se llevan bien. En la parte de la cocina, el Chino regresó de vacaciones y preparó tostadas de salpicón. Kristal Silva tuvo una pasarela de moda urbana y en MasterChef 24/7 Daniela protagonizó una fuerte polémica tras salvarse otra vez gracias al público.