Venga La Alegría | Programa 3 de agosto 2026 Parte 1 | ¿José Eduardo Derbez se separa?; Maribel Guardia perdona a Arleth Terán y nueva polémica en MasterChef 24/7

Este lunes 3 de agosto del 2026 el programa de Venga La Alegría tuvo mucha información de espectáculos y MasterChef 24/7. Después de años siendo “rivales de amores”, Maribel Guardia confesó que ya no le tiene rencor a Arleth Terán por la infidelidad de Joan Sebastian. También Victoria Ruffo habló de Paola Dalay, su nuera y contó que no se llevan bien. En la parte de la cocina, el Chino regresó de vacaciones y preparó tostadas de salpicón. Kristal Silva tuvo una pasarela de moda urbana y en MasterChef 24/7 Daniela protagonizó una fuerte polémica tras salvarse otra vez gracias al público.