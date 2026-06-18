Teresa perdió los ahorros de toda su vida por la adicción al juego de su esposo

Teresa confiaba en que su esposo podría controlar su afición por los juegos de azar, pero la situación terminó saliéndose de control. Según relata, una noche en el casino fue suficiente para que desaparecieran los ahorros que ambos habían construido durante años de esfuerzo y trabajo. La noticia no solo afectó su estabilidad económica, sino también la confianza y la tranquilidad dentro de su hogar. Ahora, Teresa enfrenta las consecuencias de una decisión que cambió por completo sus planes de vida, mientras busca respuestas y una solución ante una situación que jamás imaginó vivir.

