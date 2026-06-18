David busca una segunda oportunidad tras perderlo todo por el juego

David reconoce que los problemas derivados de su afición al juego tuvieron un fuerte impacto en su vida personal y familiar. Tras perder una importante cantidad de dinero, asegura que cayó en una profunda tristeza que lo llevó a aislarse y alejarse de quienes más quería. Sin embargo, ahora afirma estar decidido a cambiar el rumbo de su historia y luchar por recuperar la confianza de Teresa y de su familia. Entre arrepentimiento, reflexiones y el deseo de reconstruir lo que se rompió, David sostiene que está dispuesto a asumir las consecuencias de sus actos y demostrar con hechos que puede convertirse en una mejor versión de sí mismo.

