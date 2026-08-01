“Me encanta que no tengas masculinidad frágil": Luis le dice a Julio que lo quiere y admira en MasterChef 24/7 (VIDEO)

Durante una sincera y emotiva conversación, Luis no dudó en expresarle su admiración y cariño a Julio de forma totalmente abierta: “Me encanta que no tengas masculinidad frágil”. El cocinero le confesó que justamente por esa madurez y autenticidad le cae tan bien, dejando en claro el lazo de amistad que han construido en la cocina más famosa de México..