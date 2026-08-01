“Le voy a dedicar el platillo": Julio planea tener un gesto muy especial en MasterChef 24/7 (VIDEO)

Julio reveló tener una motivación muy especial para los próximos reto en MasterChef 24/7 al recordar que la fecha de cumpleaños de su novia está a la vuelta de la esquina. El participante le confesó con Luis y tomó una firme decisión para su siguiente cocción: “Le voy a dedicar el platillo”. Con este emotivo gesto, buscará transformar el amor en su mejor ingrediente.