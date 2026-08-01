“Tiene que quedar perfecto": Jazmín y Antrax planean cómo sorprender a los Chefs este domingo en MasterChef 24/7 (VIDEO)
Antrax aconseja a Jazmín para enfrentar un domingo de eliminación más en MasterChef 24/7.
Con la mira puesta en el domingo de eliminación, Antrax aconsejó a Jazmín para ayudarla a que supere del reto: “Tiene que quedar perfecto”. Le advirtió que no hay margen de error y que, si decide arriesgarse preparando una pasta, esta debe ser sencillamente excepcional, pues enfrentará el ojo clínico de la Chef Zahie Téllez, experta indiscutible en la materia.