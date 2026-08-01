“Te lo regalo de corazón": Luis comienza a despedirse con obsequios ante el riesgo de salir de MasterChef 24/7 (VIDEO)

La nostalgia se apoderó de las cocinas de MasterChef 24/7 ante la cercanía del domingo de eliminación. Con la corazonada de que su ciclo en la competencia podría llegar a su fin este fin de semana, Luis comenzó a despedirse de sus compañeros entre muestras de cariño. En un emotivo momento, le obsequió sus tenis a Ramahá.