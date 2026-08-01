uno nuevo
masterchef-24/7
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

“Quiero entrar a Survivor México": Flor confiesa que desearía ser parte del reality al salir de MasterChef 24/7 (VIDEO)

La concinera confesó que le gustaría entrar al reality más extremo de la televisión mexicana luego de participar en MasterChef 24/7.

MasterChef 24/7 está por entrar a la recta final, por lo que los participantes comienzan a visualizar cómo será su futuro fuera de la cocina más famosa de México. Esta tarde, Flor y Claudia imaginaron cómo sería participar en Survivor México, una idea que a ambas les causó emoción por diferentes razones.

Tags relacionados
MasterChef Mejores Momentos de MasterChef 24/7

Videos