“Quiero entrar a Survivor México": Flor confiesa que desearía ser parte del reality al salir de MasterChef 24/7 (VIDEO)
La concinera confesó que le gustaría entrar al reality más extremo de la televisión mexicana luego de participar en MasterChef 24/7.
MasterChef 24/7 está por entrar a la recta final, por lo que los participantes comienzan a visualizar cómo será su futuro fuera de la cocina más famosa de México. Esta tarde, Flor y Claudia imaginaron cómo sería participar en Survivor México, una idea que a ambas les causó emoción por diferentes razones.