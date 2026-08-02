“Eres raro, pero lindo": Lancer sorprende a Jazmín en MasterChef 24/7 con un tierno regalo

Aunque durante las primeras semanas no se hablaban y hasta existía cierto recelo por la pelea que hubo con Antrax, Jazmín y Lancer finalmente se dieron la oportunidad de conocerse y empezaron a llevarse muy bien. Para muestra, el gesto que el cocinero tuvo con su compañera y aprovechó que estuvieron un rato en la terraza para dibujarla, un detalle que ella no se esperaba para nada.