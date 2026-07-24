Mi papá compró una novia | Programa del 24 de julio 2026 de Acércate a Rocío

Noemí está muy preocupada porque podría quedarse sin casa por culpa de la novia de su papá, quien es mucho más joven que él. Eder asegura que su hija está celosa de su nueva relación, pero le advierte que si no la acepta, será ella quien se vaya de su casa. Mary, quien llegó desde Cuba buscando una mejor vida, asegura que está completamente enamorada de Eder y niega estar con él por interés. La excasera de Mary revelará que le quedó a deber miles de pesos por renta y la expareja de Mary hará una tremenda confesión que la pondrá en su lugar. ¡Inaudito!