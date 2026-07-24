¿No hay edad para el amor? Mary anda con Eder a pesar de la diferencia de edad

Mary asegura que Noemí es una celosa que no quiere ver a su papá feliz y dice que para el amor no hay edades; si él quiere estar con ella, Noemí tendrá que acostumbrarse. Mary niega que está con Eder por interés, pero no está dispuesta a no aceptar sus detalles. La relación entre Mary y Noemí es tan mala que les cuesta hablarse sin ofenderse. ¡Increíble!