¡Quiso ayudar y salió estafada! Stephany acusa a Mary de morosa con la renta
Stephany quiso ayudar a Mary, quien llegó a México desde Cuba, porque no tenía dónde vivir; eventualmente, Mary desapareció sin pagarle lo que debía de renta.
Stephany, excasera de Mary, entra a la clínica de emociones para acusar a Mary por mala inquilina. Mary y Gerardo vivieron en la propiedad de Stephany, quien tuvo muy buenas intenciones con Mary; incluso, Mary empezó a vivir en el departamento de Stephany porque no tenía dónde vivir, pero Stephany asegura que Mary es una malgradecida. Todo explotó cuando Stephany abandonó el departamento de Mary y le quedó a deber mucho dinero.