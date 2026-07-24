¡Quiso ayudar y salió estafada! Stephany acusa a Mary de morosa con la renta

Stephany, excasera de Mary, entra a la clínica de emociones para acusar a Mary por mala inquilina. Mary y Gerardo vivieron en la propiedad de Stephany, quien tuvo muy buenas intenciones con Mary; incluso, Mary empezó a vivir en el departamento de Stephany porque no tenía dónde vivir, pero Stephany asegura que Mary es una malgradecida. Todo explotó cuando Stephany abandonó el departamento de Mary y le quedó a deber mucho dinero.