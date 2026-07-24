¡Es una vividora! Gerardo exhibe a Mary, su ex cubana que ya estafa a otro
Aunque Gerardo ya no sale con Mary porque le robaba dinero, revela que ella lo sigue buscando. Mary dice que ya tiene un nuevo ‘cajero automático’.
Gerardo, el exnovio de Mary, llega muy molesto a la clínica de emociones. Entre otras cosas, acepta que no debieron salirse del departamento de Mary debiendo rentas, pero él estaba harto de Mary por ratera y vividora. Gerardo es taxista de aplicación y, además de darse cuenta que Mary le robaba, le encontró mensajes muy comprometedores. Ahora que Mary está con Eder, ella le ha enviado mensajes a Gerardo para decirle que lo extraña y se refiere a Eder como ‘cajero automático’. ¡Inadmisible!