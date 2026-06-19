¡Malditos cuervos! Alejandra está furiosa porque su familia la está sacando de su vida

Alejandra asegura que siempre se dedicó a cuidar a sus hijas y dice que el que falló su pareja. Ahora, las malagradecidas la quieren sacar de sus vidas. Además, revela que sus hijas se han convertido en unos ‘cuervos’ que le podrían ‘sacar los ojos’. Alejandra niega haber sido infiel a su pareja y sostiene que el que falló fue Antonio; por lo mismo, se niega a salirse de la casa donde vive, pues ella ha pagado los servicios durante años. ¿Cuánto tiempo podrá mantener sus mentiras?