¡La llenaron de resentimiento! Karen creció creyendo que su padre las abandonó por una mujer

Karen revela que ha vivido manipulada y engañada por su madre, pues le hizo creer que su padre los abandonó para irse con otra mujer y, por su culpa, creció con resentimiento hacia él. Karen recuerda con mucho dolor el momento en que su papá se fue de la casa; desde entonces, nunca convivió con él aunque él les enviaba ropa y regalos. Eventualmente, Karen se enteró de que tiene más hermanas y también conoció la verdad de lo que ocurrió. ¿Cuántas mentiras le habrán dicho a Karen?