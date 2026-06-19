¿Hizo mal? Verónica reunió a su esposo con sus primeras hijas y Alejandra podría perderlas

Verónica, esposa de Antonio, se presenta en la clínica de emociones para contar cómo se le ocurrió reunir a su hija con las hijas de Antonio. Verónica detalla que fue por redes sociales como contactó a Karen, quien accedió a sostener una conversación con ella después de insistirle mucho. Por su parte, Alejandra arremete contra Antonio y Verónica, pues según ella, él la dejó por Verónica. Antonio asegura que no tiene planes de dejar en la calle a sus hijas, pero con Alejandra la historia sería diferente. ¿Cómo fue el entrañable encuentro de Alejandra y Antonio?