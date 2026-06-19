¿No lo dejaron ser padre? Antonio fue difamado y ahora se invierten los papeles

Antonio no puede ser un buen padre para sus hijas, porque su madre le quitó el derecho de estar a su lado y verlas crecer. Lo que más le duele a Antonio es que sus hijas llegaron a odiarlo; ahora le da lástima ver que la mamá de sus hijas se está quedando sola... ¿estará cosechando lo que sembró mucho tiempo? Antonio cuenta cómo conoció a su nueva pareja, quien lo acercó a sus hijas y confiesa por qué dejó a su primera familia. Karen revela los indignantes malos tratos que vivió con Alejandra, su mamá. ¿Por qué Alejandra guarda tanto odio en su corazón?