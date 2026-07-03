¡Eduardo pagó por acercarse a Naomi! Cuando supo su edad, se alejó
Eduardo acusa a María de haberle cobrado por ayudarle a acercarse a Naomi; después de que Eduardo se alejó, María le presentó a un hombre mayor a Naomi.
Eduardo, examigo de Naomi, entra a la clínica de emociones para exponer a María y no la baja de perversa y sucia. Eduardo conoció a Naomi hace más de un año y cuenta que María le ofreció ayudarle a acercarse a Naomi a cambio de dinero. Al principio a Eduardo le pareció buena idea, pero cuando se enteró que Naomi era menor de edad, decidió alejarse. ¿Cuál fue la reacción de María? ¡Increíble!