“No manipulo a Naomi, la aconsejo”, María cobra a los hombres por influir en Naomi
Aunque María dice ser amiga de Naomi, se revela que cobra a los hombres para hablar bien de ellos con Naomi. ¿Podría enfrentar problemas de legales?
María asegura que Naomi pasa más tiempo con ella que con su mamá porque con ella se siente escuchada y acompañada; advierte que no lo correrá de su casa sólo porque su mamá quiere controlarla. María niega rotundamente ser mala influencia para Naomi y dice que ha cuidado más de ella que su mamá. Ana le pagó a María para que cuidara a su hija, pero todo indica que la situación se salió de control. Rocío revelará que María le ha cobrado a hombres para influir en Naomi.