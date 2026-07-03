“No manipulo a Naomi, la aconsejo”, María cobra a los hombres por influir en Naomi

María asegura que Naomi pasa más tiempo con ella que con su mamá porque con ella se siente escuchada y acompañada; advierte que no lo correrá de su casa sólo porque su mamá quiere controlarla. María niega rotundamente ser mala influencia para Naomi y dice que ha cuidado más de ella que su mamá. Ana le pagó a María para que cuidara a su hija, pero todo indica que la situación se salió de control. Rocío revelará que María le ha cobrado a hombres para influir en Naomi.