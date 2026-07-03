¡Confía más en su vecina! Naomi le oculta muchas cosas a su mamá que sí le cuenta a su vecina

Naomi, hija de Ana, dice que su mamá no puede exigirle confianza después de pasar años ausente y revela que con María puede hablar cosas que jamás le contaría a su mamá; ella estuvo cuando Naomi se sentía sola y nunca lo olvidará. ¿Será que María está manipulando a Naomi? Además, Naomi anda con un hombre veinte años mayor que ella y ya piensan formalizar; se lo presentó María. ¿Será que Naomi necesitaba más atención durante su crecimiento?