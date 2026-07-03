"¡Empezó a comportarse muy rarita!”, Ana está perdiendo a su hija

Ana siente que está perdiendo a su hija poco a poco y no sabe cómo recuperarla. Además, está saliendo con un hombre que le dobla edad. Ana es madre soltera y trabaja todo el tiempo para darle lo necesario a su hija. Eventualmente se le ocurrió pedirle a su vecina que la cuide y que pase tiempo con su hija, pero los problemas llegaron con el tiempo. ¿Será que la vecina de Ana está influenciando para mal a su hija?