¡Raúl perdió su negocio y se apoya en su hijo desempleado!
Raúl, el papá de Erick, revela que tras fallecer su esposa, cayó en una severa depresión que lo llevó a perder su negocio; por eso le pidió ayuda a su hijo.
Raúl, papá de Erick, entra a la clínica de emociones para explicar por qué Erick le da cien pesos diarios y un sándwich que le hace su esposa. Raúl cayó en depresión desde que su esposa falleció y eventualmente perdió su manera de generar ingresos. Raúl dice que se le vino el mundo encima y por ello recurrió a su hijo Erick. ¿Cómo podría recuperar Raúl su negocio en el tianguis?