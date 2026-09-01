¡Raúl perdió su negocio y se apoya en su hijo desempleado!

Raúl, papá de Erick, entra a la clínica de emociones para explicar por qué Erick le da cien pesos diarios y un sándwich que le hace su esposa. Raúl cayó en depresión desde que su esposa falleció y eventualmente perdió su manera de generar ingresos. Raúl dice que se le vino el mundo encima y por ello recurrió a su hijo Erick. ¿Cómo podría recuperar Raúl su negocio en el tianguis?