¡Fernando robó para ayudar a su amigo y ahora podría enfrentar a la justicia!
Fernando quiso ayudar a Erick, pero podría enfrentar a la ley; sin embargo, el papá de Erick propondrá una interesante solución para salir de sus problemas.
Fernando, amigo de Erick, revela en la clínica de emociones que tomó dos celulares de su trabajo y se los dio a Erick a consignación. Erick no lo niega y explica que se los dio a su papá para que él los vendiera y ayudarle económicamente, pero de repente dejó de contestarle las llamadas a Fernando y ahora ambos podrían enfrentar problemas legales. ¡Ojo a la solución que propone Raúl, el papá de Erick!