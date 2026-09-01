¡Fernando robó para ayudar a su amigo y ahora podría enfrentar a la justicia!

Fernando, amigo de Erick, revela en la clínica de emociones que tomó dos celulares de su trabajo y se los dio a Erick a consignación. Erick no lo niega y explica que se los dio a su papá para que él los vendiera y ayudarle económicamente, pero de repente dejó de contestarle las llamadas a Fernando y ahora ambos podrían enfrentar problemas legales. ¡Ojo a la solución que propone Raúl, el papá de Erick!