Busca trabajo rogando no encontrarlo | Programa del 1 de septiembre 2026 de Acércate a Rocío

Nancy lleva ocho meses casada y ya debe mantener a su marido, quien busca trabajo rogando no encontrarlo. Erick no piensa tomar otro empleo que no sea de gerente, aunque su suegra le ofreció su auto para que lo trabaje en una aplicación. El papá de Erick tampoco tiene empleo, pero isí tiene una gran idea para solucionar sus propios problemas económicos y los de su hijo.