David embarazó a su cuñada y ahora no quiere hacerse cargo
David sabe que su cuñada espera un hijo suyo, pero él no quiere responder. ¿A qué problemas legales se podría enfrentar? Así lo orientaron los especialistas.
David, exnovio de Valeria, entra a la clínica emociones para explicar por qué o para qué salió con Diana, a quien embarazó. Cuando David se enteró que había embarazado a la hermana de Valeria, él trató de llevarla a suspender el embarazo, pero Diana quiso tener al bebé. Ahora, David deberá hacerse cargo o atenerse a las consecuencias.