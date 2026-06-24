David embarazó a su cuñada y ahora no quiere hacerse cargo

David, exnovio de Valeria, entra a la clínica emociones para explicar por qué o para qué salió con Diana, a quien embarazó. Cuando David se enteró que había embarazado a la hermana de Valeria, él trató de llevarla a suspender el embarazo, pero Diana quiso tener al bebé. Ahora, David deberá hacerse cargo o atenerse a las consecuencias.