¡Nancy se casó para mantener a su marido!

Nancy no esperaba mantener a su esposo recién casados y asegura que él busca trabajo rogando a Dios no encontrarlo. Nancy y su esposo llevan ocho meses casados y viven en un departamento que les prestó su mamá. Nancy es recepcionista y su esposo sólo tiene la preparatoria y está desempleado. La pesadilla de Nancy comenzó cuando él se quedó sin empleo por tomarse vacaciones sin autorización.