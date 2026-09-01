¡Trabaja o se va! Virginia le puso un ultimátum a su yerno desempleado
Virginia le ofreció su auto a su yerno para que lo trabaje como chofer de aplicación, pero él no quiere ‘rebajarse’. ¿Virginia podría correrlo del departamento?
Virginia no puede creer que su hija recién casada mantenga a su marido; en lugar de consecuentarlo, debería conseguirle un buen trabajo. Incluso, Virginia le ofrece su auto con tal de que él comience a generar dinero. Virginia se enteró que su yerno estaba desempleado porque lo fue a buscar a su trabajo y ahora le pone un ultimátum: o se pone a trabajar o se sale del departamento donde vive con su hija, pues el departamento se los prestó Virginia.