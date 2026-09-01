¡Quiere ser gerente! Erick no está dispuesto a aceptar un trabajo de menor jerarquía
¡Sólo tiene la preparatoria! Erick lleva seis meses desempleado y no quiere ‘rebajarse’ a manejar un taxi de aplicación; dice que él merece un cargo de gerente.
Erick quiere que su esposa entienda que no es fácil encontrar trabajo y asegura que él se siente desesperado de no llevar ni un peso a la casa; Erick, igual que Nancy, tiene preocupaciones y le pide que no lo presione. Erick lleva seis meses desempleado y le agradece a su esposa que le ayude. ¿Por sólo tener la preparatoria concluida, Erick debe empezar desde cero? Erick fue gerente y busca encontrar un empleo similar.