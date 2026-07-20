¡La hija de Carlos robó y él no está dispuesto a denunciarla! ¿Debería hacerlo?

A Carlos le parece muy injusto que Valeria quiera abandonar a su familia y confiesa que le duele que le haya sobrado la computadora a su hermano, pues eso es un delito. Advierte que no la ha denunciado porque la considera su hija. ¿Debería acusarla ante las autoridades? Mientras Valeria confiesa que sí ha robado varias cosas que compró Carlos y todo parece indicar que el supuesto padre biológico de Valeria podría haberla estafado. Valeria está dispuesta a arriesgar su vida por estar con su padre biológico.