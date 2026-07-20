"¡Estaremos juntos!”, Valeria está dispuesta a todo por estar con su papá

Valeria advierte que conocerá a su papá a como dé lugar y asegura que, si él las abandonó, fue para darles una mejor vida; pero su mamá no lo entiende. Además, le asegura a su papá que estarán juntos pase lo que pase. El papá biológico de Valeria no la reconoció ni le dio sus apellidos, pero ella quiere estar con él, quien viviría como ilegal en Estados Unidos. Valeria confiesa que tiene un plan para cruzar la frontera y quedarse con su papá.