¡Teme por su seguridad! La hija de Maribel preguntó por su padre biológico y ahora teme perderla

La hija de Maribel creció sin su padre biológico porque las abandonó, pero su hija no lo quiere entender. Ahora, Maribel le advierte a Valeria que no quiere perderla, pues la ama y teme por su seguridad. Después de que abandonaron a Maribel, ella conoció a Carlos e hizo su vida con él, pero todo se complicó cuando la hija de Maribel preguntó por su verdadero padre.