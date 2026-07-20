¡Teme por su seguridad! La hija de Maribel preguntó por su padre biológico y ahora teme perderla
La hija de Maribel no entiende que su padre biológico las abandonó y ella decidió rehacer su vida; ahora Maribel teme por la seguridad de su hija.
La hija de Maribel creció sin su padre biológico porque las abandonó, pero su hija no lo quiere entender. Ahora, Maribel le advierte a Valeria que no quiere perderla, pues la ama y teme por su seguridad. Después de que abandonaron a Maribel, ella conoció a Carlos e hizo su vida con él, pero todo se complicó cuando la hija de Maribel preguntó por su verdadero padre.