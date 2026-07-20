Tiene un papá de pantalla | Programa del 20 de julio 2026 de Acércate a Rocío

La hija de Maribel no entiende que su papá las abandonó y ahora quiere hacer todo por conocerlo e irse con él. Incluso, Valeria revela que tiene un plan para cruzar la frontera y no le importan los riesgos. Sin embargo, la media hermana de Valeria compartirá su testimonio para abrirle los ojos a Valeria, pues a ella ya la estafó su padre biológico. ¿Logrará abrir los ojos Valeria?