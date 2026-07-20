¡La estafo su propio padre! El papá de Mafer la estafó con miles de pesos, pues ella soñaba con estar con él

Mafer, la media hermana de Valeria, vive en la CDMX y no conocía a su abuela, la mamá de su papá. Mafer cuenta que su papá sí le dio su apellido, pero no supo nada de él durante muchos años. Mafer confiesa que él la buscó para pedirle dinero haciéndole creer que se conocerían para juntarse y ser una familia; ella le creyó y le dio dinero. Sin embargo, Mafer revela que la estafó con 40 mil pesos. ¿Logrará abrirle los ojos a su media hermana?