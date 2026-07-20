"¡Andaba de loca!”, Virginia arremete contra la mamá de su nieta

Virginia, la abuela de Valeria, entra a la clínica de emociones para confesar que está muy preocupada por la situación de su hijo y su nieta. ¿Por qué no hizo algo para que su hijo reconociera a Valeria? Según Virginia, su hijo vive en San Antonio y se fue a Estados Unidos para sacar adelante a Valeria. ¿Virginia estará diciendo la verdad o estará tratando de cubrir a su hijo? Por otro lado, Virginia no aprueba que su hijo le haya pedido 80 mil pesos a Valeria. ¡Increíble!