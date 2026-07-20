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"¡Andaba de loca!”, Virginia arremete contra la mamá de su nieta

Además de dudar de la moral de la mamá de su nieta, Virginia asegura que su hijo se fue a Estados Unidos para trabajar y ofrecerle una mejor vida a su nieta.

Virginia, la abuela de Valeria, entra a la clínica de emociones para confesar que está muy preocupada por la situación de su hijo y su nieta. ¿Por qué no hizo algo para que su hijo reconociera a Valeria? Según Virginia, su hijo vive en San Antonio y se fue a Estados Unidos para sacar adelante a Valeria. ¿Virginia estará diciendo la verdad o estará tratando de cubrir a su hijo? Por otro lado, Virginia no aprueba que su hijo le haya pedido 80 mil pesos a Valeria. ¡Increíble!

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