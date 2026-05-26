¡Todo por infiel! A David lo cacharon siendo infiel y ahora vive con su mamá

David, hijo de Gloria, le pide a su mamá que no le cobre el favor de dejarlo quedarse en su casa, pues su bienestar está en juego; no es que David no quiera aportar a la casa, pero él no está dispuesto a cargar con la hija de otro y le pide que busque al papá de Nicole para que se haga responsable. David dice que trabaja todo el día y no quiere aportar a una casa donde sólo llega a dormir. Los problemas entre David y su mamá crecieron a partir de que él volvió a casa de su mamá porque su pareja lo terminó por infiel.